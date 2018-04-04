Fransa'da terör örgütü YPG temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Macron tarafından Elysee Sarayı'nda ağırlanmasına Ankara'dan sert tepkiler gelirken, skandal bir haber de İngiltere'den geldi.

İşçi Partili İngiliz yetkililer, Suriye'de YPG kontrolündeki Kamışlı'ya giderek terör örgütü temsilcileriyle bir araya geldi, 'dayanışma sözü' verdi.

İngiliz parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda görev yapan İşçi Partili vekil Maurice Glasman, Kamışlı'da yaptığı konuşmada, "Sizinle uzun süreli bir ilişki için buradayız. Özgürlüğünüzü yok etmeye çalışan tüm insanlara karşı sizi destekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Glasman, Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgeleri gezerek YPG'li ve YPJ'li teröristlerle buluşacağını söyledi.

Bir başka İşçi Partili vekil Lloyd Russell-Moyle ise İngiltere'ye döndükleri zaman parlamento ve İngiliz halkıyla paylaşımda bulunacaklarını söyledi ve Türkiye'ye silah satışının daha dikkatli incelenmesini umduğunu belirtti. İngiliz vekil, "Sizinle yan yana olduğumuzu söylemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Terör örgütü YPG'nin sözde üst düzey yöneticilerinden Abed El-Kerim Ömer ise daha önce de açıklanmayan benzer görüşmelerin yapıldığını ancak bunun 'resmi' yollarla yapılan ilk üst düzey ziyaret olduğunu söyledi.

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