Ricardo Quaresma: Futbol oynamamıza hakemler ve rakipler izin vermiyor!

Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan ilk Türk takımı olarak tarihe geçen Beşiktaş, Süper Lig'de ise lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Aradaki puan farkı ve ligde üst üste gelen kötü sonuçlar, kamuoyunda 'Beşiktaş, maç seçiyor' yorumları yapılmasına neden oldu. Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kazandıkları Monaco maçının ardından eleştirilere cevap verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli yıldız, Türkiye'de rakip ve hakemlerin futbol oynamaya izin vermediğini, Şampiyonlar Ligi'nde ise futbol oynayabildiklerini dile getirdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'le görüşmüş ve futbolcuların maç seçtiklerini eleştirilerine katılmıştı. Orman, “Ligdeki Gençlerbirliği mağlubiyetinin açıklaması olamaz. Rakibin belki de toplam değeri bizim bir oyuncumuza eşit. Gidip mağlup oluyorsunuz. Bunu kabullenemem. ‘Maç seçiyorlar’ diye yorumlar var. Evet, bence de maç seçiyorlar ama ben buna izin vermem” ifadelerini kullandı.

Quaresma'nın açıklamaları şu şekilde;

"Arada kalite farkı var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynamanıza müsaade ediliyor. İyi olan takımlar da sahada bunun karşılığını alıyor. Ancak Türkiye'de rakipler ve hakemler iyi futbola izin vermiyor. Gerçek oyunumuzu sahaya yansıttığımız için Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oluyoruz."

"Beşiktaş'ın bütçesi rakipleri kadar olmayabilir. Onlar kadar yüksek bonservis bedelleri ya da maaşlar da ödeyemeyebilir. Ancak Beşiktaş'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Neden yukarılara yürümeyelim? Neden çeyrek finali, yarı finali görmeyelim? Bunu yapmak bizim elimizde"

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 haftada 3 asist yapmıştı.