Yeni yılın ilk günlerinde klasik müzik dinleyicisi için dikkat çekici bir buluşma gerçekleşecek. Arjantin tangolarından caz standartlarına ustası olduğu akordeonuyla dinleyicileri büyüleyen Richard Galliano ile kemanın yükselen yıldızı Leticia Moreno, unutulmayacak bir konser için İş Sanat sahnesinde bir araya gelecek. Bu buluşmanın bir diğer yıldızı ise 70 yıllık tarihiyle klasik müziğin saygı değer topluluklarından Zürih Oda Orkestrası olacak. 9 Ocak akşamı gerçekleşecek, yüreklerimizi heyecanla dalgalandıracak bu buluşma öncesinde janrlar ötesi kariyerleriyle buluşmanın yıldızlarına odaklanıyoruz... İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından 1945’te Edmond de Stoutz tarafından kurulan Zürih Oda Orkestrası; Edmond de Stoutz’un ardından Howard Griffiths, Muhai Tang gibi başarılı isimlerin yönetiminde yoluna devam etti. 2011-2016 yılları arasında Sir Roger Norrington ile dünya çapındaki ününü artırırken geçen sene itibarıyla topluluk keman sanatçısı Daniel Hope’un yönetimine geçti... HT Pazar'dan Selin Özavcı Tokçabalaban'ın haberi...

Richard Galliano ile Leticia Moreno, unutulmayacak bir konser için 9 Ocak akşamı İş Sanat sahnesinde...

GENÇ NESİLLER İÇİN MÜZİK

Zürih Oda Orkestrası’nın repertuvarı dünyanın dört bir yanından klasik müzik dinleyicileri tarafından yakın takibe alınmış durumda. Zira Zürih Oda Orkestrası barok, klasik, romantik dönem eserlerin yanı sıra caz, folk, pop gibi farklı türleri de kapsayan konser programlarıyla farklı janrları ustalıkla bir araya getirmesiyle öne çıkıyor. Avrupa’nın önemli müzik merkezlerindeki uluslararası festivallere düzenli davet alan topluluk sadece Avrupa’da değil Amerika ve Çin’e kadar uzanan global bir üne sahip... Cazdan folka farklı türlerde üretim yapan müzisyenlerle yaptığı iş birlikleriyle tanınan orkestranın öne çıkan bir diğer özelliğiyse genç nesillere klasik müziği sevdirmek. Bu amaçla 7’den 70’e farklı yaş gruplarına hitap eden konser programları da sunan topluluk, genç ve yetenekli sanatçılara verdiği destekle takdirleri kazanıyor. Topluluğun üyesi sanatçılar, birbirinden farklı projelerde yer alırken orkestra da çocukların klasik müzikle buluşmasına destek veren organizasyonlara katılıyor.

YAŞAYAN AKORDEON DEHASI

Klasik müziği genç yaştaki dinleyicilere sevdirmekten bahsetmişken; Zürih Oda Orkestrası’nın İş Sanat sahnesinde vereceği konserin solistlerinden akordeon sanatçısı Richard Galliano’dan bahsetmenin vakti! Zira o da müzikle çok erken yaşta tanışanlardan... Dört yaşındayken akordeon sanatçısı ve öğretmeni olan babası Lucien Galliano ile müzik çalışan Galliano, uzun ve yoğun bir müzik eğitim sürecinin ardından farklı müzik türlerini keşfedip ilgi duymaya başladı. Kişisel ilgi alanı caz müzik ve etrafında şekillenen Galliano, dünyadan etkilenerek akordeonu bu müzikal serüvenin bir parçası haline getirmeyi arzu etti. Bu vesileyle de Chet Baker’dan Charlie Haden’a, Charles Aznavour’dan Serge Gainsbourg’a birçok ünlü isimle çaldı. Kariyerindeki dönüm noktalarından birini, Arjantin tango müzikleriyle tanışması ve akıl hocası olarak gördüğü Astor Piazzolla ile karşılaşması olarak gösteren sanatçı, kariyerini dünyanın en usta akordeon sanatçısı olmak çerçevesinde değil de kendi yeteneklerini en üst sınırda paylaşma fikri etrafında kurmuş. Sanatını “Ben bir gezginim, müziğimle insanlar arasında bağ ve sevgi köprüsü kurmak istiyorum. Çaldığım eserler ve enstrümanım aracılığıyla bu içten duyguları yaygınlaştırıp bir hikâye anlatıyorum” cümleleriyle özetliyor. Müzik eleştirmenlerinin Fransız asıllı akordeon ustası söz konusu olduğunda hem fikir olduğu nokta ise sanatçının ilgi duyup beslendiği müzik türüne dair kalıpları yıkmayı başarıp bir yaklaşım sunabilmesi. Klasik müzik söz konusu olduğunda da kendini güvenli sularda hisseden sanatçının tekniğine canlı tanıklık edecek olmak kaçırılmaz bir fırsat.

Konserde Zürih Oda Orkestrası’na eşlik edecek diğer solistse kemanın yükselen yıldızı Leticia Moreno... Yıldızı her geçen yıl daha da parlayan; bugüne kadar birçok ünlü toplulukla sahneye çıkan Moreno, tekniği ve derin yorumlama gücüyle övgü topluyor.