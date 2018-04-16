HT Magazin'de yer alan habere göre, daha önce Carey Lowell ve Cindy Crawford ile evlilik yapan ünlü oyuncu, İspanyol sevgilisi Alejandra Sillva ile önümüzdeki ay dünya evine girmeye hazırlanıyor.



İkilinin ilişkisi üç yıl önce başlamıştı.

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