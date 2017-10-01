Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Beşiktaş - Trabzonspor maçını yorumladı

16 | 22

Lens en azından bir gol yaptı, kendine geldi. İyi bir alternatif oyuncu olduğunu gösterdi. Ama rakibi sert, Quaresma. O kadar yeteneğine rağmen hedefsiz bir oyuncu gibi biraz. Gol pozisyonunda Cenk'e bıraksa gol olacaktı.