Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım gelmiş geçmiş en iyi başkan

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"Medya, Cumartesi'den Salı 21.45'e kadar Ali Palabıyık'ı ve hatalarını konuştu durdu. Beşiktaş'a da soruldu bunlar. Ancak Beşiktaş hiç ilgilenmedi ve o maçı bırakıp Leipzig maçına odaklandılar. Maçı da kazandılar. Beşiktaş artık hem tecrübeli hem de Şampiyonlar Ligi takımı."