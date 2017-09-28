Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım gelmiş geçmiş en iyi başkan

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu, Fenerbahçe'de yapılacak kongre, ve Ersun Yanal'ın Trabzonspor'daki geleceği hakkında görüşlerini paylaştı.
Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
"Futbolun annesi de babası da Şampiyonlar Ligi'dir. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi de arkasından gelir. UEFA Avrupa Ligi demiyorum bakın. Bizden başka kimse önemsemiyor bu kupayı. İngiliz takımları Z takımlarıyla çıkıyor bu maçlara."
"Medya, Cumartesi'den Salı 21.45'e kadar Ali Palabıyık'ı ve hatalarını konuştu durdu. Beşiktaş'a da soruldu bunlar. Ancak Beşiktaş hiç ilgilenmedi ve o maçı bırakıp Leipzig maçına odaklandılar. Maçı da kazandılar. Beşiktaş artık hem tecrübeli hem de Şampiyonlar Ligi takımı."
"Taraftar tabii ki çok önemli. Beşiktaş taraftarı yıllardır böyle. Ancak ben taraftarların rakipleri çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Tam tersi ev sahibini ve hakemi baskı altına alacağını düşünüyorum."
"Leipzig takımı Almanya'da ne tribünlerde oynuyor. Dortmund deplasmanı 80 bin kişi. Belki o oyuncunun sağlık problemleri vardır. Ben bu atmosferden deplasman takımlarının olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Beşiktaş takımını da baskı altına alıyordur."
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