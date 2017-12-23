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Tolgay’ı sordular ne dedik? Bu oyuncuya milli takımın ihtiyacı var dedik, bir anda bitti adam. Oğuzhan da iyi oynuyordu o da gitti. Burada sadece teknik değil, bir travma var. Bazen mola çok büyük şanstır. Boksörlerin kötü gitmesi gibi. Saha dışından kaynaklanan ve sahaya inen problemin çözülmesi lazım.