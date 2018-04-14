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"Kazanmak isteyen ve ayağa oynayan takımlar için zemin çok önemlidir. Medel de Atiba da beni rakip yarı alana taşır diye düşündü. Akhisar ise Fenerbahçe maçından sonra sadece 1 puan alabildi ve bir anda kendisini potada buldu. Akhisar tribünlerinin de dolu olması güzeldi. Hüseyin Göçek de tertemiz bir maç yönetti."