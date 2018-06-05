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Tabii ki çok önemli bir holdingin ve ailenin bir parçası olması maddi ve manevi gücü önemli ama bu kadar istenmesinin, bu kadar beklentinin bu kadar borsayı dahi etkileyecek kadar insanları sokağa dökme sebebi olması seçim propagandasında yaptığı "Fenerbahçeli Ali" söylemiydi.