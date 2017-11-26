Rıdvan Dilmen'den Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu

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Fenerbahçe uzun zaman sonra 'ben şampiyonluk yarışında olurum' dedi. Önceki haftalarda 'acaba olur muyum' diyordu. Ancak Sivas ve Antalyaspor galibiyetiyle 'ben bu işte olacağım' dedi. Çok değerli bir 3 puan aldı Fenerbahçe.