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"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞUN EN ÖNEMLİ ADAYLARINDAN BİRİ''

"Başakşehir deplasmanında 1 puan dahi Beşiktaş için kötü bir sonuç olmaz. Kazanırsa da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var.