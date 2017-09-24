Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Galatasaray maçı yorumu

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Ben böyle teknik direktörleri seviyorum; Adını koyamadığınız bir şey yapmak... Tudor yeni bir şey denedi. Bunu başardı. Tudor basit yoldan bir takıma antobiyotik vererek tedavi edecekken, takıma farklı bir şeyler yaptı. Cerrahi müdahale yaptı.