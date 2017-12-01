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Futbol

Rıdvan Dilmen'den derbi tahmini

01.12.2017 - 16:06 | Güncelleme:

  • 1 Rıdvan Dilmen'den derbide favori gördüğü takımı açıkladı
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    Rıdvan Dilmen, futbol gündemini değerlendirdi. Derbiyle ilgili görüşlerini de belirten Dilmen'in Sabah'a yaptığı açıklamalar şöyle:

     

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  • 2 Rıdvan Dilmen'den derbide favori gördüğü takımı açıkladı
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    -Haftanın maçı Vodafone Park'ta. Sadece Galatasaray ve Beşiktaş için değil, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayseri için de sonuç önem taşıyor. Nasıl bir derbi bekliyorsunuz?

  • 3 Rıdvan Dilmen'den derbide favori gördüğü takımı açıkladı
    3 | 53

    Sezon başı itibarıyla Beşiktaş Başkanı Fikret Bey'in (Orman) nefis bir demeci var; "Oyuncularımın ve hocamın bizde müthiş bir kredisi var" diyor. Beşiktaş'ın 6 puan geride olması bana çok sürpriz geliyor. Ama rotasyonu çok yapamadılar. 

  • 4 Rıdvan Dilmen'den derbide favori gördüğü takımı açıkladı
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    Kupa maçları form tutması için bir fırsat oldu. Farklı galibiyetle gelen morali bir kenara koyarsak, rekabet ortamı artacaktır. 

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  • 5 Rıdvan Dilmen'den derbide favori gördüğü takımı açıkladı
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    Galatasaray ise 7 gün içinde iki farklı şey yaşadı. Travma geçirten 5-1'lik Başakşehir yenilgisi, -ki burada Cenk Ergün'ün özellikle sükûneti, Dursun Bey'in ilişkileri, Tudor'u diri tuttu. Hiç günahı olmayan hatta faydası olan Ayhan Akman bile tartışılmaya başlandı.

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