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Kolay maç değil ama fizik olarak biraz daha fark etti Trabzon. Ben favori olarak görüyorum Antalyaspor karşısında onları. Rıza Hoca için farklı bir maç değil. Baktığınızda çok takımla çalıştı öyle olsa her maç onun için önemli olur.