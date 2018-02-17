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İLK YARI SONU

Alanyaspor, geçen sezon ligin en çok yiyen takımlarındandı. Şu anda da 1 gol daha yerse ligin en çok gol yiyen takımlarından birisi olacak. Hocalar değişse de atak yapmalarında sorun yok. Geçen hafta da Serkan’a takıldı.