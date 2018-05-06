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Ben olsam son 3 haftaya Valbuena ile başlardım. Aykut Kocaman, ya herro ya merro dedi. Bunu da demek zorundaydı. Valbuena'yı bugüne kadar niye oynatmıyorsun diye hiç söylemedim ama bu maç, Valbuena'nın maçı. Aykut Kocaman'ın insanlığına hayranım ama bu konuda baya ters düşüyorum.