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Bir de Cocu tercihini şu anlamda doğru buluyorum; geldiği kulüp sürekli şampiyonluğa oynayan, sürekli favori olan bir kulüp PSV. Dört yılın üçünü şampiyon oldu ve hep yarış içerisinde oldu. Dolayısıyla Fenerbahçe'yle benzer özelliği hücum yapmak zorunda olan ki hücum yaparsanız gol atarsanız şampiyon olabiliyorsunuz.