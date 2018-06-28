NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirdi. Cocu ile ilgili yorumlarda bulunan Dilmen, basketbol takımıyla ilgili önemli bir duyumunu paylaştı...
"Cocu ile muhtemelen uzun bir süre önce görüşülmüştür. Hayırlısı olsun Fenerbahçe camiası için. Cocu çok önemli bir oyuncuydu. Avrupa'nın çeşitli takımlarında oynadı ama en önemlisi Barcelona'da oynadı.
Bir de Cocu tercihini şu anlamda doğru buluyorum; geldiği kulüp sürekli şampiyonluğa oynayan, sürekli favori olan bir kulüp PSV. Dört yılın üçünü şampiyon oldu ve hep yarış içerisinde oldu. Dolayısıyla Fenerbahçe'yle benzer özelliği hücum yapmak zorunda olan ki hücum yaparsanız gol atarsanız şampiyon olabiliyorsunuz.
O anlamda şampiyonluk yarışında oynayan bir kültüre gelmiş olması önemli. Doğru tercih. Tabii ki Cocu ile görüşlerimiz lig başladıktan 1-2 ay sonra olacaktır, çokta böyle her konuda eleştirmek doğru değil.
Oyun disiplinine çok sadık ve çok sadık bir takım aldı Aykut Kocaman'dan. Ben açıkcası Aykut hocanın devam etmesinden yanaydım. Ama sonuçta Ali bey de yeni bir yönetim, Fenerbahçe başkanlığına gelmiş ve yenilik peşinde genç ve başarılı bir iş adamı. Yıllardır da spor camiasının içerisinde. Tabii UEFA kriterlerinden dolayıda zaman zaman eli ayağı da bağlı.
Ligimizin dinamiklerini teknik olarak çözebilir, sadece teknik olarak. Zeki bir sporcu çünkü. Ülkemizi bilen, yönetimin yapması gereken ülkemizin dinamiklerini bilen federasyon, ceza hukuku, deplasmanlar, seyirciler, medya bu diyalogları bilen çok önemli mutlaka yardımcıya ihtiyaç vardır.
Hasan Çetinkaya devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Çok kaliteli bir arkadaşımız. Ama sonuçta Ali beyin alacağı bir tasarruf vereceği karar benim için çok önemli. Çünkü yenilik peşinde ve o karar saygı duymak zorundasın.
Aykut Hoca ile bir sohbet ettik. Medyada da okumuştum. Ali Bey, Aykut Kocaman'ı aradığı zaman, Kocaman maddi konuları konuşmamış. Ali bey de 'Hocam Fenerbahçe'ye kimler geldi, haksız tazminatlar aldı, senin sözleşmende ne varsa onları zaten yapacağız' demiş. Güzel bir şekilde centilmence ayrılmışlar.
Fenerbahçe transferleri hakkında, Fenerbahçe korkunç transferler yaptı. 40-45 bin seyirci ile oynayacaktır. Fenerbahçe en çok sahasında puan kaybeden takımlardan biri. Genetiğine aykırı durum bu. Buna karşı deplasmanda en çok puan alan takım. Bence Fenerbahçe taraftarının en büyük gücü olacaktır seyirci. Ev sahibi avantajını kullanan en iyi kulüptü Fenerbahçe.
Fernandao çok ucuza gitti diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de Fernandao kalmış olsa dahil yine de santarfor ihtiyacı vardı muhtemelen alacaktı. Cocu'nun kafasında vardır 1-2 oyuncu. Şampiyonlar Ligi ön eleme zamanına kadar en azından 1-2 oyuncu transfer edilirse hazır kadro avantaj olur.
Fenerbahçe'de basketbola bakacak olursak önce Ülker daha sonra Doğuş grubunun sponsorluğunda Avrupa'nın en önemli basketbol kulübü olmuştur Fenerbahçe. Bu yıl tahmin ediyorum zaten Ali bey kendi şahsi ücretlerin dışında sponsorlarda bulacakmış.
Ama tahmin ediyorum flaş karar şu, Fenerbahçe Arçelik olarak yoluna devam edecek diye duydum. Fenerbahçe basketbol takımı, yine güçlü şekilde Avrupa'da köklü bir kulüp olarak devam edecektir. Fenerbahçe'ye diğer kulüplere de herkese başarılar, sakatsız belasız iyi bir sezon geçirmelerini diliyorum.
DÜNYA KUPASI
Sürpriz diyeceğimiz bir Almanya serüveni var. Hüsranla bitti ve grubu 4.sırada tamamladı. Aslında ilk oynadıkları Meksika maçında ciddi bir coşku problemi olduğu gözleniyordu. Günümüz futbolunda oyun disiplinine sadık takımlar coşku eksiği olunca kaliteniz ne olursa olsun Meksika, İsveç, Güney Kore gibi iyi savununca tehlike yaşayabiliyorsunuz.
Özellikle turnuva başlamadan İlkay ve Mesut ile ilgili spekülasyonlar Löw'ü de etkiledi. Almanya geleneğe uydu ve Dünya Kupası'nı kazanan takımlar sonraki turnuvada grupta elenme istatistiğine uydu.
Genel olarak konuşursak, Dünya Kupası'nda VAR sistemi gelmesi ile rekor seviyede penaltı kararı çıkacaktır. Bundan sonraki 2020 Avrupa Şampiyonası hatta önümüzdeki yıl Süper Lig'de VAR sistemi ile penaltı çok sayıda olacağından iyi penaltıcıları transfer etmeleri lazım. VAR sistemi adalet açısından iyi.
Turnuvada en tok takım Fransa. Çok pozisyon vermiyorlar. İngiltere'yi beğendim. Brezilya'nın sert ve kuvvetli stoperleri var. Brezilya, İngiltere ve Fransa'yı favori olarak.
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