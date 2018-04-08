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Bir de şöyle bir mutsuzluk var. Mutsuzluk ve umutsuzluk getiren sebep. Şampiyonluğa oynayan rakipler Beşiktaş ve Galatasaray full oynarken Fenerbahçe neden boş tribünlere oynuyor? Bu oyunu bekliyor taraftar daha fazlasını beklemiyor. Önde oynayan oyunculardan sadece çalım atabilen Aatif olduğu için bugün Aatif'ın eksikliği aranıyor.