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"TÜRK FUTBOLUNU REZİL ETTİNİZ!"

"Türk futbolunu rezil ettiniz. 2.5 yıldır yoktunuz Kulüpler Yasası'nı çıkardınız. Kendi pisliğinizi kendiniz temizleyin. Devlet terörle uğraşırken bir de başka şeylerle uğraştırmayın onları. Türk sporu için bana fark eden bir şey yok. Kamuoyu vicdanı diye bir şey var."