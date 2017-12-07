Rıdvan Dilmen'den flaş Fatih Terim açıklaması!

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"Çabuk teslim olan direnemeyen dağılan bir Galatasaray vardı. Tudor'la olmayacağını söylüyordum ben hep, içeride Fenerbahçe maçı hariç bütün maçlarını kazanmış bir Galatasaray var. "Orta seviye maçları Tudor kazandı deriz ama Fatih Terim gelse niye geldi kimse demez. Ayrıca Fatih Terim boşta ise teknik direktör kim olursa olsun, hocanın gölgesi hep üzerlerinde olurdu."