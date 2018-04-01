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NTV'de yayınlanan programda konuşan Dilmen'in maç yorumları şöyle:

"Sadece yerli değil, birçok yabancı oyunu da milli takımlara gittiler. Ligi özlemişiz. Alanyaspor atlet, canlı, toparlanma var. Beşiktaş normal formatının dışında. İki bekiyle geliyor, daha orta saha kalabalığıyla oynuyor. Bence daha doğru oynuyor. Orta saha kalabılığı da kurtardı birkaç pozsiyonda."