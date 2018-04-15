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Başakşehir ile imzalamadan bir gün önce Arda ile kahve içtik. Telefon bekliyor gibiydi Arda. Asla dillendirmedi gitmek istediğini ama Galatasaray'ı bekliyordu. Ben de kendisine 'Türkiye'ye dönersen Galatasaray'a git' diyordum. O da aynısını düşünüyordu. Başakşehir çok iyi bir teklifle geldi. Ne yapacaktı? Barcelona'da yatacak mıydı?