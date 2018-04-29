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Şenol hoca beni aradı. Çok demoralizeydi. Daha sonuç açıklanmamıştı. Canı o kadar sıkkın hissetim ki... Hala sıkkın. Bu da performansını etkiliyor. Abartı bir kelime kullanıyorum belki ama yenilgiyi kabullenmiş. Beşiktaş'un bundan sonraki 3 maçı kolay olmaz.