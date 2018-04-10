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"Ümit hoca, Fatih Terim'i yendi' demek haksızlık olur. Fatih Terim'in takımını yendi. Terim, açıklamalarda söyler zaten. Bu kadar isteksiz bir takım göreceğini düşünmüyordur. Dışarıda alınan 7. mağlubiyet oldu."