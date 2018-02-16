Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirve yolunda ağır bir yara aldı. Kara Kartal, bu sezon ligde oynadığı 12. deplasman maçında 8. kez puan kaybederken Şenol Güneş yönetiminde cuma günleri oynadığı son 10. maçında 9. kez puan kaybetti.
Maçın hakemi Alper Ulusoy'un kararları iki cepheden de tepki çekerken Rıdvan Dilmen maçı değerlendirdi. Dilmen, mücadelede birçok hakem hatasının bulunduğunu dile getirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri...
"Beşiktaş ilk yarıda deplasmanda değil, kendi evinde gibi oynadı. İlk 30 dakikada pozisyonlar buldu. Konyaspor da canlı ve agresif bir takım, Avrupa'da da oynadıkları için savunma yapmayı biliyorlar."
"Yardımcı hakem Hakan Yemişken'i tebrik ediyorum, Konyaspor'un iptal edilen golü pozisyonunda olağanüstü bir karar verdi. Bu kararı vermek kolay değil. O golü vermeseydi tekrarda çok eleştirmezdik."
"İptal edilen golde Jahovic'in Pepe'ye yaptığı hareket faul. Tolgay Arslan da elini kaçırmaya çalışırken yakalandı. Bence penaltı değil."
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