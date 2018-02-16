7 | 19

"Beşiktaş aslında ilk yarı iyi oynuyordu. Bu Şampiyonlar Ligi psikolojisi oluyor. Çok mükemmel oynarken hoca, 'Şu maçı tutayım' dedi. Atiba, Medel, Vida ve Pepe ile oynadı. '1-0 da fena değil' dedi."