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Özellikle son maçta oyundan çıktığında yerine giren oyuncunun De Rossi olması beni çok mutlu etti. Daha da mutlu olduğum Roma kulübesindeki oyuncuların kalkıp Cengiz’e sarılması oldu. Bu beni Cengiz’in gollerinden bile daha çok sevindirdi.