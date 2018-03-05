8 | 20

MAÇ SONU

Şöyle benzetme yapayım: Jardel ile Tanju gibi... Jardel golleriyle hatırlanır ama başka türlü hatırlamayız. Tanju golcülüğünün dışında asistleriyle de hatırlanır. Vagner ya atar ya kaçırır. Negredo öyle değil klas oyuncu.