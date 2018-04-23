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Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:

"Yardımcı hakem, yaptığı hatayla Antalyaspor'u oyuna soktu. Kasıt aramıyorum ama çok büyük bir hata yaptı. Bu tartışmalı bir pozisyon değil, tartışmasız gol. O golden sonra Antalyaspor oyundan tamamen düşecekti. Sonrasında attıkları gol ile tekrar oyuna girdiler."