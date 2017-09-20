Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe derbide yenilirse şampiyonluk yarışından kopar

10 | 13

"Bir tarafta kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Beşiktaş, bir tarafta kaybedecek çok şeyi olan Fenerbahçe, 9. hafta bir daha Galatasaray deplasmanına gidecekler. Bir tarafta her maça aynı taktikle çıkan Beşiktaş, bir tarafta da kaybetmek istemeyen Fenerbahçe... Aykut Kocaman, yalandan yere umut vermez. 1.5 ay diyorsa takım o zaman düzelir."