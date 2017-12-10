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"Öyle tuhaf şeyler oldu ki, bugün Fernando Galatasaray'a geldiğinden beri ilk golünü yaptı. Antrenör için de zor bir müsabakaydı. Baskı altında çünkü. Doğal bir baskı. Galatasaray, bir 5 yemiş, bir 3 yemiş. Avrupa kupalarında yok... "