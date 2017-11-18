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Zaman zaman Anadolu'dan şampiyonluğa oynayan takımlar oldu ama Başakşehir gibi süreklilik yakalayan bir takım olmamıştı. Emre ve Mahmut yok. Gökhan'la İrfan oynuyor. Çok önemli bir bekleri yok ama sistem olduğu için aynı şekilde oynayabiliyorlar.