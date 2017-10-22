Rıdvan Dilmen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

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Neden oldu bu? Fenerbahçe tabii ki bu haftaya kadar en sert rakipti. Allahım yarabbim bir teknik direktör var, her şey yolunda giderken birden bire uzmanlık çıkarıyorsun ve Denayer, Maicon. Nereden çıktı abi bu? Niye işleyen düzeni bozuyorsun? Demek ki felsefen yok.