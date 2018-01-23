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"Dursun bey bence şu an hayal kırılığı yaşıyordur. Çok önemli projeleri varken bir anda bayram değil seyran değil, kongre kararı aldı. Kendisi için de sürpriz oldu. Ancak önemli olan Galatasaray'ın uzun vadede başarılı olması"