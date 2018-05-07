Rıdvan Dilmen, hakemi eleştirdi: "Babel'in attığı gol bana göre güme gitti. Çünkü yardımcı hakemin orada beklemesi lazımdı''

"BABEL'İN GOLÜ GÜME GİTTİ" "Babel'in attığı gol bana göre güme gitti. Çünkü yardımcı hakemin orada beklemesi lazımdı."

Beşiktaş iyi oynamadı ama oynaması gerektiği gibi oynadı ve etkili işler yaptı."

"VAGNER LOVE'UN BENİ GÖNDERİN HAVASI VARDI" "Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı. Kulübedeki oturuşu, heyecan eksikliğinden bunu seziyorsun.

Orta saha ve savunmanın göbeğindeki oyuncular savaştı. Fabri ise hangi maç olursa olsun aynı konsantrasyonda. Bu sayede Beşiktaş pozisyon vermedi."

Umut'un sinirli hali takımı da etkilemiş. Umut aslında böyle bir oyuncu değil.

"İKİNCİ YARIDA MAÇ BİTMİŞTİ" "İkinci yarıda maç da bitmişti. Beşiktaş üzerine değil de, biraz kontrollü oynarken Kayserispor dağınık bir görüntü verdi.

Beşiktaş'ın da 13-14 civarında şutu ve 2 tane harika golü vardı."

İlk yarı zaten Kayserispor'un tehlikesi yok ama tehlikeye dönüşebilecek 3-4 atağı vardı.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında maçı değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları...

"BU MAÇIN ÖNEMİ ASLINDA..."

"2 yıl şampiyonluktan sonra Beşiktaş - Kayserispor maçını insanlar biraz farklı gördü.

İlk yarı zaten Kayserispor'un tehlikesi yok ama tehlikeye dönüşebilecek 3-4 atağı vardı.

Beşiktaş'ın da 13-14 civarında şutu ve 2 tane harika golü vardı."



"İKİNCİ YARIDA MAÇ BİTMİŞTİ"

"İkinci yarıda maç da bitmişti. Beşiktaş üzerine değil de, biraz kontrollü oynarken Kayserispor dağınık bir görüntü verdi.

Umut'un sinirli hali takımı da etkilemiş. Umut aslında böyle bir oyuncu değil.

İkinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş taktiksel değişikliğe gitti."



"VİDA İYİ, MEDEL MUAZZAM"

"Vida'nın iyi oynaması, Medel'in muazzam oynamasının payı var son yarım saatte.

Orta saha ve savunmanın göbeğindeki oyuncular savaştı. Fabri ise hangi maç olursa olsun aynı konsantrasyonda. Bu sayede Beşiktaş pozisyon vermedi."



"VAGNER LOVE'UN BENİ GÖNDERİN HAVASI VARDI"

"Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı. Kulübedeki oturuşu, heyecan eksikliğinden bunu seziyorsun.

Beşiktaş iyi oynamadı ama oynaması gerektiği gibi oynadı ve etkili işler yaptı."

"BABEL'İN GOLÜ GÜME GİTTİ"

"Babel'in attığı gol bana göre güme gitti. Çünkü yardımcı hakemin orada beklemesi lazımdı."