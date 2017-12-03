Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Roman, Giuliano (2), Valbuena'nın golleriyle 4-2 mağlup etti. Kasımpaşa'nın golleri Mensah ve Murillo'dan geldi.
Fenerbahçe aldığı bu galibiyet ile puanını 26'ya yükseltti ve ligde 3. sırada yer aldı. Başakşehir ile Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkı 4 oldu. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, maç sonu Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi.
"Nasıl başlasam bilmiyorum. Abdülkerim Durmaz bayılıyordur şimdi. Fenerbahçelilerin izlemek istediği futbol bu."
"Bu görüntüyü herkes görmek istedi. Kasımpaşa iyi bir takım ve iyi bir teknik direktörü var. Beşiktaş'a yenilmedi bu takım."
"Aykut Kocaman yardımlaşılan, fiziğe dayalı bir futbol oynatıyor. Onun tarzı bu. Fenerbahçe'ye bu sezon çok yeni oyuncu geldi ve sezon başından bu yana antrenmanlarda üstüne koya koya ilerlediler. Fizik olarak hazır duruma geldiler."
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