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"Aykut Kocaman yardımlaşılan, fiziğe dayalı bir futbol oynatıyor. Onun tarzı bu. Fenerbahçe'ye bu sezon çok yeni oyuncu geldi ve sezon başından bu yana antrenmanlarda üstüne koya koya ilerlediler. Fizik olarak hazır duruma geldiler."