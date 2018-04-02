Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Fenerbahçe maçını yorumladı

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Süper Lig'in tepesindeki 4 takım da kazandı. Tüm maçlar da zorlu görünüyordu ama hepsi kazanmış oldu. Trabzonspor iyi değildi, Kayserispor çok kötüydü. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe iyi oynadı. İkisi birleşince oyun farkı ortaya çıkıyor zaten.