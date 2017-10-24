Rıdvan Dilmen: Şenol Hoca, Galatasaray ile de çalışabilir

17 | 21

"Pozisyon net penaltıdır. Hasan Ali'nin pozisyonuna en hasta Fenerbahçeliler bile aman kapatalım bu pozisyonu derler. Pozisyon açık ve net. Cüneyt Çakır'a nasıl 8.4 veriyorlar? Kimseyi aptal yerine koymasınlar. Cüneyt Çakır bir değerdir ama bu maçı kötü yönetti."