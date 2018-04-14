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"Ferit Şahenk, basketbola çok büyük destek olan bir insan ve Doğuş Grubu ile Darüşşafaka'nın hikayesi başlarken ben de vardım. Alt ligden bugünlere büyük bir emek ve hırs var. Darüşşafaka bir spor kulübü değil bir sivil toplum kuruluşu ve çok büyük bir başarı elde etti."