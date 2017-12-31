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Abdullah Avcı maalesef ülkemizde hak ettiği değeri göremeyen bir hoca... (Bu durum benim için geçerli değil) Ne olacak baskı altında değil, seyirci ve medya baskısı yok edebiyatı yapmak kolay ama tersini düşündüğümüzde her maç 40 bine oynayan bir Başakşehir olsa benim bir numaralı lider adayım olur.