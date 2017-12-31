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Futbol

Rıdvan Dilmen Süper Lig'de görev yapan teknik direktörleri yorumladı

31.12.2017 - 16:11 | Güncelleme:

  • 1 Rıdvan Dilmen Süper Lig'de görev yapan teknik direktörleri yorumladı
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    Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de geride kalan ilk yarıda teknik direktörlerin performansını Sabah'a değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in verdiği röportaj:

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  • 2 Rıdvan Dilmen Süper Lig'de görev yapan teknik direktörleri yorumladı
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    - Süper Lig'in ilk yarısında 9 takım teknik direktör değişimine giderken 18 teknik adamın da yerleri değişti. 17 hafta için bu normal mi?

  • 3 Rıdvan Dilmen Süper Lig'de görev yapan teknik direktörleri yorumladı
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    Normal değil... Her zaman söylerim eskiden para yoktu, başkan da yoktu. Bir başkan yılda 2-3 kez kongre yaşardı. Şimdi başkanlar en az 10 sene görevde kalıyorlar. 

  • 4 Rıdvan Dilmen Süper Lig'de görev yapan teknik direktörleri yorumladı
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    Yanlış anlaşılmasın, ceplerine ekstradan para girdiği için değil ama medyanın gösterdiği ilgi ve popülerlik hoşlarına gidiyor. En kolay yol oyuncuyu ve antrenörü göndermek. Maalesef Avrupa'da da böyle ama Türkiye bu konuda birinciliği kimseye kaptırmaz.

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  • 5 Rıdvan Dilmen Süper Lig'de görev yapan teknik direktörleri yorumladı
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    - Gençlerbirliği sezona başladığı Ümit Özat'ı gönderdi. Ardından da tekrar göreve getirdiler... 

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Yorumlar 5
  • Misafir 2 saat önce
    Suç gazetecilerde bu adamın söylediklerini paylaşıyorlar madem ki bu kadar biliyorsan çık bir takım çalıştır da Türk futbolunun dünya görsün yok bunu kendine güvenmiyorsun çıkma iki de bir yok bu böyle yok şu böyle deme bir daha
  • Misafir 2 saat önce
    Devam Rıdvan. Değerli yorumlarını bekliyoruz. 5taşların ve 6 saraylıların hazımsızlıklarına takılma sen.
  • Misafir 5 saat önce
    Rıdvan;yeter artık senden başka bu işleri bilen,eleştiren yok mu ?
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