Rıdvan Dilmen ve Metin Tekin, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı

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"Ama Fenerbahçe de anlatıldığı kadar yeteneksiz bir takım değil. Evet Beşiktaş son 2-2.5 yıldır bu ligin en iyi futbolunu oynayan takımı, haklı şampiyonluklar elde ettiler ama Fenerbahçe de Beşiktaş'ın çok gerisinde değil."