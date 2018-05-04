Ried - Blau-Weiss Linz rakamlar

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Ried, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Blau-Weiss Linz takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Ried 54 puanla 3. sırada, Blau-Weiss Linz 24 puanla 9. sırada bulunuyor. Ried son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Blau-Weiss Linz, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 184 kodlu maçı oynayanlar; Ried galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Blau-Weiss Linz galibiyet oranı 9.00. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Ried son haftadaki Kapfenberg müsabasında 2-0 kazandı.

Blau-Weiss Linz ise Wattens maçında 0-2 yenildi.

Ried, evinde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 35 gol atıp 16 gol yedi.

Blau-Weiss Linz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Blau-Weiss Linz, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 31 kez topu kendi kalesinde gördü.