Ried - Kapfenberg maçı heyecanı

Ried ve Kapfenberg, 25 Mayıs 2018 Cuma günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:30. Maç öncesi Ried 58 puanla 4. sırada, Kapfenberg 35 puanla 8. sırada bulunuyor. Ried son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kapfenberg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 109 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ried kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.50, Kapfenberg sahadan galip ayrılırsa 10.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Ried son haftadaki Kapfenberg müsabasında 2-0 kazandı.

Kapfenberg ise Ried karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Ried, 36 gol attı ve 17 gol yedi.

Kapfenberg, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kapfenberg 20 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.