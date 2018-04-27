Ried - USK Anif maçı istatistikleri

Avusturya 1.Lig maçında Ried ile USK Anif, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Ried 51 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken USK Anif 49 puanda ve 5. sırada. Ried son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. USK Anif, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 173 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ried kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, USK Anif sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Ried önceki hafta Kapfenberg mücadelesinde 2-0 kazandı.

USK Anif ise FC Wiener Neustadt karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Ried, evinde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 34 gol atıp 16 gol yedi.

USK Anif, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. USK Anif, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.