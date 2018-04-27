Ried - USK Anif maçı istatistikleri

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Ried, 27 Nisan 2018 Cuma günü USK Anif takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Ried 51 puanla 3. sırada, USK Anif 49 puanla 5. sırada bulunuyor. Ried son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. USK Anif, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 173 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ried kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, USK Anif sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Ried önceki hafta Kapfenberg mücadelesinde 2-0 kazandı.

USK Anif ise FC Wiener Neustadt karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Ried, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ried, kendi sahasında 34 gol attı, 16 gol yedi.

USK Anif, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda USK Anif 27 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.