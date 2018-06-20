Rihanna, önceki gün Ocean's 8 filmindeki rol arkadaşlarıyla birlikte BBC'deki The Graham Norton Show'a konuk oldu. Sunucu Graham Norton, yayında; Rihanna'nın yıllardır gittiği barlar, restoranlar ve otellerden elinde kadehle çıkarken çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Bu karelerde elinde dolu bir bardakla mekandan çıkıp arabasına binerken görülen güzel şarkıcının, bir fotoğrafta dolu bir şişeyi götürmesi herkesi güldürdü.



Norton, Rihanna'ya "Bu bardakları götürmek için izin aldın mı?" diye sorarken, fotoğraflara bakan Rihanna, "Sanırım bu, mekana kendi götürdüğüm kadehti. Onu aldığım otele geri götürüyordum" diyerek açıklama yaptı.



Güzel yıldız, bir restorandan şişe götürdüğü kareyi görüp köşeye sıkışınca ise "Bunu annem de izleyecek, özür dilerim anne" dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler