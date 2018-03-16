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Düşüncelerini Instagram hesabından paylaşan 29 yaşındaki yıldız, "Buna seve seve 'cahillik' demek isterdim, ama o kadar aptal olmadığınızı biliyorum! Aile içi şiddet mağdurlarını utandırmak ve bu olguyla dalga geçmek için para harcadınız. Tepkim, kişisel hislerimle alakalı değil, çünkü bundan utanmıyorum. Ancak siz; beni, aile içi şiddet mağduru tüm kadınları, çocukları ve erkekleri ortaya atarak, bizi aşağıladınız. Kendinizden utanın" ifadelerini kullandı.