Rihanna modacıya döndü

HT Magazin’de yer alan habere göre, son zamanlarda giyimiyle şaşırtan Rihanna rutini bozmayıp yine kıyafetleriyle dikkat çekti.

Yabancı basında, “Liste başı bir popstar, çok satan bir moda tasarımcısına döndü” yorumu yapılan popun prensesi, markalar için tasarladığı ürünleri sosyal medyadan tanıttığı gibi üzerinde de taşımaya devam ediyor.



Rihanna