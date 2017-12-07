Rihanna, ünlü bir markanın imzasını taşıyan çoraplarıyla ve üzerinde siyah mini elbisesiyle çektirdiği pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

Yine tarzını koruyan Rihanna'nın kıyafetlerindeki en ilgi çekici parça ise beyaz ince topuklu terliklerinin içine giydiği taşlarla süslü çoraplarıydı.

Bunun nedeni ise o çorapların fiyatının tamı tamına bin 300 dolar olması. Üzeri pahalı kristal taşlarla süslü bu bir çift çorap da Rihanna'nın hayranlarını çok heyecanlandırdı. Çorapların fiyatı bugünkü kurdan hesaplandığında yaklaşık 5 bin TL.

Rihanna