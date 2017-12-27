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Polisin açıklamasına göre olay Rihanna'nın doğum yeri olan Barbados'un St. Michaels adlı bölgesinde meydana geldi. Rihanna ve diğer aile bireylerinin de katıldığı bir partide Noel kutlaması yapan genç adam, dönüş yolunda sokakta yanına yaklaşan bir adam tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü.