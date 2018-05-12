Rio Ave - Braga maç önü

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Rio Ave, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Braga takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. 48 puanlı Rio Ave 5. sırada bulunuyor, Braga 75 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Rio Ave, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Braga son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 542 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rio Ave kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.30, Braga sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Rio Ave son hafta oynanan Braga maçında 1-0 kazandı.

Braga ise Rio Ave karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Rio Ave, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rio Ave, kendi sahasında 25 gol attı, 12 gol yedi.

Braga ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Braga, 37 gol atarken 18 gol yedi.