Rio Ave - Chaves düellosu

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Rio Ave, 29 Nisan 2018 Pazar günü Chaves takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 44 puanlı Rio Ave 5. sırada bulunuyor, Chaves 41 puana sahip ve 7. sırada. Rio Ave, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Chaves, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 580. İddaa'da Rio Ave kazanır 1.70, berabere biter 3.00, Chaves kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Rio Ave son haftadaki Belenenses müsabasında 2-0 kazandı.

Chaves ise Sporting Lisbon karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Rio Ave, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 11 gol yedi.

Chaves, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Chaves, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.